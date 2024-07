Résultat des législatives 2024 à Feurs : les premiers chiffres du 2e tour

À Feurs, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est l'abstention. Le pourcentage de participation à Feurs était de 66,09% pour le premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 48,54% au premier tour et 45,73% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Feurs ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 70,87% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient participé à l'élection, contre une participation de 72,67% au premier tour, soit 4 082 personnes. Les habitants des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Feurs ?

17:29 - Les données démographiques de Feurs révèlent les tendances électorales

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Feurs se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 8 338 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 700 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (70,28%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Feurs accueille une communauté diversifiée, avec ses 445 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 11,08%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2096,52 euros par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Pour résumer, à Feurs, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.