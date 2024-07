Résultat des législatives 2024 à Veauche : les premiers chiffres du 2e tour

18:27 - La participation va-t-elle se maintenir à Veauche lors du second round des législatives ?

À Veauche, l'un des facteurs forts de ce scrutin législatif est sans aucun doute le taux de participation. Dans l'agglomération, 72,67% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 50,55% au premier tour et 44,42% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Veauche aujourd'hui ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 82,84% au niveau de l'agglomération, à comparer avec une participation de 80,01% au deuxième tour, ce qui représentait 5 463 personnes. Les habitants des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Veauche ?