Résultat des législatives 2024 à Montbrison : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les données démographiques de Montbrison révèlent les tendances électorales

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Montbrison est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 16 064 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 382 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 4 195 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (76,12%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Avec 695 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 6,40%, Montbrison se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Parmi cette diversité sociale, 38,31% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 668,79 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. Ainsi, Montbrison incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.