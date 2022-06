Résultat de la législative à Anglet : en direct

12/06/22 17:06

Les résultats des législatives 2022 à Anglet devraient être connus peu de temps après la fermeture des 33 bureaux de vote, la cité ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on apprendra très vite qui des 11 candidats aura son billet pour le 2ème tour.

L'étude des résultats des consultations politiques antérieures permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération. En 2017, pendant les législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 53,5% au premier tour au niveau d'Anglet, contre une abstention de 44,94% pour le dernier round. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h.

La participation constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 à Anglet. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des familles est notamment en mesure de détourner l'attention des électeurs d'Anglet (64600) de leur devoir civique. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 24,73% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 22,64% au premier tour. En proportion, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Anglet, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 33,08% des suffrages. Derrière, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 17,32%, puis Marine Le Pen à 14,92% et Éric Zemmour à 8,26%. Les indications nationales des derniers jours modifieront probablement la donne lors des législatives dans la cité dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la fin de campagne. Le RN, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel prétendant à l'Assemblée nationale mettront en pole position des résultats des élections législatives les habitants d'Anglet à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 33,08% des suffrages au premier tour à Anglet. Celui qui était candidat à sa propre réélection avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 17,32% et 14,92% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Anglet grâce à 68,45% des voix, laissant ainsi à Marine Le Pen 31,55% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président de la République pourra-t-il faire confiance à cette ville pour obtenir une majorité à l'hémicycle ?