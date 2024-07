Résultat des législatives 2024 à Biarritz : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Démographie et politique à Biarritz, un lien étroit

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Biarritz regorge de diversité et d'activités. Avec ses 25 764 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 5 023 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 18 051 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 10,12% des résidents sont des enfants, et 16,7% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La présence de 1 468 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 7,70%, contribue à son ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, près de 55,9% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1951,21 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Biarritz manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en mutation.