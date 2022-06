En direct

18:43 - Sur quel candidat vont converger les voix de gauche à Annecy ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 21,22% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 83 bureaux de vote d'Annecy il y a deux mois. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 8,47% et 1,88% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 31,57% pour la Nupes dans la commune.

16:30 - À Annecy, des sondages aussi révélateurs qu'en France ? La majorité a chuté tout près de du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve. Le RN, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront probablement un écho à Annecy dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Or à Annecy, Emmanuel Macron avait terminé en pôle position de la dernière élection avec 33,38% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,22%. On trouvait plus loin, avec 15,02%, Marine Le Pen et enfin, à 8,47%, Yannick Jadot. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de près de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à près de 22%.

14:30 - À Annecy, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Annecy ? La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les prix des matières premières seraient de nature à inciter les électeurs d'Annecy à se désintéresser de l'élection. Lors du second tour de la présidentielle, 27,05% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 23,64% au premier tour. En comparaison, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - La participation aux législatives à Annecy va-t-elle faire moins bien qu'en 2017 ? Comment ont voté traditionnellement les habitants de cette ville lors des dernières élections ? A l'occasion des élections législatives de 2017, parmi les 81 310 inscrits sur les listes électorales à Annecy, 48,53% avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 41,58% au second round. Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.