Résultat des législatives 2024 à Poisy : les premiers chiffres du 2e tour

Au fil des dernières années, les 9 125 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Le premier tour des législatives 2024 à Poisy a connu une participation de 76,77%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, 63,00% des personnes en capacité de voter à Poisy avaient en effet pris part au scrutin. Le taux de participation était de 54,87% lors des élections européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Poisy

Le taux d'abstention constitue incontestablement l'un des critères principaux de ce scrutin législatif 2024. Dans la commune, 76,77% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 81,76% au niveau de la commune, contre une participation de 78,87% au second tour, soit 4 833 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,98% au premier tour. Au second tour, 45,25% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Poisy ? La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des ménages pourraient potentiellement ramener les habitants de Poisy (74330) dans les bureaux de vote.