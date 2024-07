Résultat des législatives 2024 à Argonay (74370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:13 - Que vont trancher les supporters de gauche à Argonay ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 22,2% des suffrages à Argonay. Un chiffre à comparer néanmoins avec les 22,27% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - 16 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à Argonay La part des électeurs en faveur du Rassemblement national sera l'observation majeure au niveau local pour cette élection législative. L'avancée du parti, qui s'élève déjà à 16 points à Argonay entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Une nouvelle montée pourrait bien apparaitre ce 7 juillet au soir, dans les tableaux ci-dessous.

20:29 - Le résultat de la majorité de nouveau déterminant ce dimanche Le résultat de l'élection de 2022 peut aussi sembler un élément à éplucher au moment du second tour qui se joue. Au premier tour des élections législatives il y a deux ans, Argonay, déjà couverte par la 1ère circonscription de la Haute-Savoie, avait aussi vu le binôme Ensemble ! L'emporter avec 40,05%, alors que le RN, si omniprésent aujourd'hui, sera derrière à 13,56%. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket La République en Marche (66,19% contre 33,81% pour LFI-PS-PC-EELV). Véronique Riotton remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - À Argonay, les résultats des législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Grâce à 39,52% des suffrages, Véronique Riotton (Majorité présidentielle) a pris les devants à Argonay, le 30 juin à l'occasion du premier tour de la législative. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Guillaume Roit-Levêque (Rassemblement National) et Anne-Valérie Duval (Front populaire) avec 29,07% et 22,2% des électeurs. Véronique Riotton était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Haute-Savoie dans son ensemble, avec cette fois 35,64%, devant Guillaume Roit-Levêque avec 31,09% et Anne-Valérie Duval avec 22,82%.

19:21 - La participation étudiée avec attention à Argonay Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est également nécessaire d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Le 30 juin dernier, 26,53% des électeurs d'Argonay ne se sont pas déplacés au premier tour des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait en effet à 42,66% des inscrits sur les listes électorales d'Argonay (74), à comparer avec un taux d'abstention de 45,42% il y a cinq ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle représentait 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - 73,47% de participation lors du premier round des législatives à Argonay La participation est à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif. Dans la commune, 26,53% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche dernier lors du 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 21,07% dans la commune, contre une abstention de 17,61% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,11% au premier tour et 51,66% au second tour. La nouvelle perception de la vie politique est notamment capable de renforcer l'engagement civique des habitants d'Argonay (74370).

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Argonay Quel impact aura la population d'Argonay sur le résultat des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 6,71% peut agir sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 529 hab par km² et 48,11% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de ménages possédant au moins une voiture (90,04%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 158 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (19,44%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,14%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (44,34%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Argonay, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.