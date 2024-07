Résultat des législatives 2024 à Epagny Metz-Tessy : les premiers chiffres du 2e tour

À Epagny Metz-Tessy, l'un des critères forts de ces élections législatives est à n'en pas douter le taux d'abstention. Le pourcentage d'abstention à Epagny Metz-Tessy lors du 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 22,8%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,05% au premier tour. Au second tour, 51,7% des électeurs ne se sont pas déplacés. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 17,01% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 20,33% au deuxième tour. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Epagny Metz-Tessy ?

17:29 - Epagny Metz-Tessy et législatives : démographie, économie et choix électoraux

Comment les électeurs d'Epagny Metz-Tessy peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 1112 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 7,36%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (88,44%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 2 966 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,15%) révèle des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (6,31%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,33%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Epagny Metz-Tessy, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et d'entrepreneuriat.