Résultat de la législative à Antibes : 2e tour en direct

19/06/22 11:05

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Antibes. Pour le premier tour des législatives 2022, les 54782 électeurs d'Antibes enregistrés dans la 7ème circonscription des Alpes-Maritimes ont désigné la candidature Les Républicains. Eric Pauget a réuni 31% des suffrages. Il est suivi par Eric Mele (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Tanguy Cornec (Rassemblement National) qui recueillent dans l'ordre 20% et 18% des votes. Les citoyens des 12 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux d'Antibes ? Le niveau de l'abstention s'établit à 54% des habitants autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de la 7ème circonscription des Alpes-Maritimes (29 721 non-votants).

Comme partout dans le pays, les 74 047 citoyens d'Antibes ( Alpes-Maritimes ) seront invités à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Le président français sera-t-il en mesure de remporter une majorité de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a reçus dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 28% des votes au premier tour à Antibes, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste défaite de la dernière élection présidentielle et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 24% et 15% des voix. Le choix des habitants d'Antibes était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (54% des votes). Marine Le Pen avait récupéré 46% des suffrages.