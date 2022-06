Avec un score de 26,27% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était bornée à Apt. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,36% et 0,96% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 30,59% à Apt pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Apt ?

Les mouvements nationaux des derniers jours auront sans doute une résonnance à Apt. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 23,2% des voix à Apt, lors de la dernière élection à l'Elysée contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national avait enregistré 25,54% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 26,27% (contre à un peu moins de 22%).