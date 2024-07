Résultat des législatives 2024 à Pertuis : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau de participation est l'un des facteurs importants du scrutin législatif 2024. 35,78% des électeurs de Pertuis se sont abstenus lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 représentait 56,55% au premier tour. Au deuxième tour, 57,76% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Pertuis ? Au premier tour de la dernière présidentielle, 28,88% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 28,59% au second tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont par exemple capables de faire augmenter la participation à Pertuis (84120).

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Pertuis

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Pertuis se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 20 012 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 248 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (79,28%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Pertuis abrite une communauté diversifiée, avec ses 891 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, près de 41,3% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 647,89 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En conclusion, à Pertuis, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.