Résultat des législatives 2024 à Gordes (84220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Gordes, qui vont élire les électeurs de la gauche ? Avec plus de 28% des voix à l'échelle nationale pour le 1er round des législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Une performance qui pourrait le placer en position de concurrencer le RN au second tour. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Gordes, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 18,15% des votes dans la commune. Une hausse en comparaison des 14,86% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 25 points à Gordes La part des électeurs de la formation menée par Jordan Bardella au second tour sera un enseignement majeur pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024 à l'échelle locale. Ce sont déjà 25 points qui ont ainsi été grattés par le RN sur place entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives favorables pour le clan macroniste il y a deux ans Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera en conséquence regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans de nombreuses autres villes. Contrairement à la législative de 2022, le RN a cette fois l'espoir de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Au moment de fournir ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national, trébuchait en revanche au premier tour dans la commune de Gordes, grappillant 18,01% des voix sur place, contre 29,92% pour Jean-François Lovisolo (LREM). Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket La République en Marche avec 58,54% contre 41,46% pour les perdants. Jean-François Lovisolo remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour D'après les projections en nombre de sièges communiquées dès la fin du premier tour, l'alliance RN-LR pourrait décrocher moins de 250 députés à l'issue des élections législatives. L'alliance de la gauche pourrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre pourraient préserver une centaine de sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Catherine Rimbert (Rassemblement National) a recueilli 43,62% des votes à Gordes dimanche 30 juin dernier, lors du premier tour de la législative. Adrien Morenas (Ensemble pour la République) et Céline Celce (Nouveau Front populaire) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 28,31% et 18,15% des électeurs. C'est aussi Catherine Rimbert qui arrivait en pôle position sur l'ensemble des votants de la 5ème circonscription du Vaucluse, avec cette fois 45,03%, devant Céline Celce avec 27,16% et Adrien Morenas avec 20,29%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Gordes ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? À Gordes, le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 était de 76,22%, plus important de 14 points que celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, le taux de participation représentait effectivement 62,32% des inscrits sur les listes électorales de Gordes. Le taux de participation était de 61,78% il y a 5 ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% à midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - 76,22% de participation lors de la première manche des législatives à Gordes Ce dimanche, lors du second tour des législatives à Gordes, qu'en est-il de la participation ? Gordes a enregistré une participation de 76,22%, dimanche, au 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 80,31% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,35% au second tour, ce qui représentait 1 419 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 58,46% au premier tour. Au deuxième tour, 58,23% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Gordes ce soir ?

17:29 - Comprendre l'électorat de Gordes : un regard sur la démographie locale A la mi-journée des élections législatives, Gordes foisonne de diversité et d'activités. Avec une population de 1 666 habitants répartis dans 1 924 logements, cette ville présente une densité de 41 habitants/km². Ses 372 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 532 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (39,09%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,26% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 42 379 €/an, la commune est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les défis. Ainsi, Gordes incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.