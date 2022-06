Résultat de la législative à Arpajon-sur-Cère : en direct

17:19 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Arpajon-sur-Cère ?

Lors de la dernière élection, à Arpajon-sur-Cère, Emmanuel Macron figurait en pôle position au 1er round de la présidentielle avec 30,53% des voix, devant Marine Le Pen à 24,44%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 14,63% et Valérie Pécresse avec 7,62%. Les indications nationales des dernières heures viendront probablement infléchir la donne lors des législatives dans la cité, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%.