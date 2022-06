Résultat de la législative à Arveyres : en direct

12/06/22 17:10

Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Arveyres et il n'est pas trop tard pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 prétendants qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Au cours des dernières élections, les 2 024 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, parmi les 1 548 inscrits sur les listes électorales à Arveyres, 50,71% avaient participé à l'élection au premier tour, contre une participation de 45,28% pour le tour deux.

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Arveyres ? La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle pourraient en effet détourner les électeurs d'Arveyres (33500) des bureaux de vote. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 638 personnes en âge de voter dans la ville, 22,66% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 20,39% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 27,0% des votes au premier tour à Arveyres. L'ancien banquier de chez Rothschild avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,1% et 16,8% des voix. Le choix des électeurs d'Arveyres était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (56,3% des votes), laissant donc à Marine Le Pen 43,7% des votes. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président français pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour obtenir une majorité de l'hémicycle ? Comme partout dans le pays, les 2 024 votants d'Arveyres ( Gironde ) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.