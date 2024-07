Résultat des législatives 2024 à Génissac (33420) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Génissac, que vont trancher les électeurs de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou se tourner vers une autre candidature ? L'attelage a rassemblé 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 23,22% des voix à Génissac. Un score à comparer néanmoins avec les 20,96% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,31% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,79% pour Yannick Jadot, 1,69% pour Fabien Roussel et 1,94% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Quel score pour le RN lors du 2e tour à Génissac ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des élections législatives sera très observé. La progression du RN semble déjà puissante à Génissac entre le score du mouvement en 2022 (29,51%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (42,39%), de l'ordre de 13 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les intentions de vote offrant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, très loin des 89 de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver vainqueur localement ce 7 juillet, si la dynamique se poursuivait sur le même rythme qu'aux européennes, avec une bascule dans les reports de voix.

20:29 - Quel résultat final à Génissac pour Ensemble ce soir ? Le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche soir va ainsi être le déterminant à l'échelle locale pour le second tour de cette élection législative. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a ses chances de l'emporter. Aux législatives à l'époque à Génissac, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 29,51% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 34,05% pour Florent Boudié (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 56,03%. Florent Boudié remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national aux législatives à Génissac ? Selon les projections des instituts de sondages rendues publiques dès la fin du premier tour, l'extrême droite pourrait rafler moins de 250 sièges au terme des législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait rafler près de 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient garder entre 95 et 125 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. A l'occasion du premier tour des législatives dimanche 30 juin dernier, les habitants de Génissac ont placé en tête Sandrine Chadourne (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 42,39% des votes. En seconde position, Florent Boudié (Majorité présidentielle) obtenait 32,31%. Pascal Bourgois (Nouveau Front populaire) obtenait 23,22% des électeurs. C'est aussi Sandrine Chadourne qui arrivait en pôle position dans la 10ème circonscription de la Gironde dans son ensemble, avec cette fois 43,8%, devant Florent Boudié avec 29,96% et Pascal Bourgois avec 24,29%.

19:21 - Résultats à Génissac : quelles leçons tirer des taux d'abstention ? Au fil des précédentes consultations politiques, les 2 044 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Les chiffres montrent une participation de 72,96% lors du premier tour des législatives 2024 à Génissac, supérieure de 17 points à celle des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 1 578 personnes habilitées à participer à une élection à Génissac avaient en effet pris part au scrutin (soit 55,2%), à comparer avec un taux de participation de 51,08% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle représentait 25,9% le midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - 72,96% de participation lors du 1er tour des législatives à Génissac L'un des facteurs principaux de ces élections législatives 2024 est à n'en pas douter le taux de participation. Les résidents de Génissac ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 72,96%. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 79,08% dans la ville. Le taux de participation était de 80,53% au premier tour, ce qui représentait 1 220 personnes. En comparaison, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,52% au premier tour. Au deuxième tour, 46,12% des citoyens ont exercé leur droit de vote.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Génissac Dans les rues de Génissac, le scrutin est en cours. Avec ses 2 007 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 155 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (88,29%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,14% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 47,69% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 323,94 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Génissac, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, rejoignent celles de la France.