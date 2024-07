Résultat des législatives 2024 à Saint-Magne-de-Castillon (33350) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Magne-de-Castillon, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou se tourner vers une autre candidature ? L'attelage a réuni un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Saint-Magne-de-Castillon, le binôme Front populaire a pour sa part glané 16,89% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 16,17% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - L'époustouflante évolution du Rassemblement national à Saint-Magne-de-Castillon en 2 ans Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été pris par le RN sur place entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut imaginer que le RN sera vainqueur à Saint-Magne-de-Castillon ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce dimanche Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera ainsi un enjeu clé localement pour le second tour de cette législative. Le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau s'imposer à Saint-Magne-de-Castillon, comme en 2022 ? Le Rassemblement national arrivait déjà en pôle position à Saint-Magne-de-Castillon lors des législatives à l'époque. C'est en effet Sandrine Chadourne qui arrivait en pôle position au premier tour avec 33,76% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 52,76%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,24%.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives 2024 à Saint-Magne-de-Castillon Avec 52,39% des voix, Sandrine Chadourne (Rassemblement National) a pris la pôle position à Saint-Magne-de-Castillon, le 30 juin pour le 1er round des législatives. Florent Boudié (Ensemble !) et Pascal Bourgois (Front populaire) suivaient en obtenant respectivement 28,48% et 16,89% des votants à l'échelle municipale. Sandrine Chadourne était aussi en tête dans la 10ème circonscription de la Gironde dans son ensemble, avec cette fois 43,8%, devant Florent Boudié avec 29,96% et Pascal Bourgois avec 24,29%.

19:21 - Scrutins à Saint-Magne-de-Castillon : quelles leçons tirer de la participation ? L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Le 1er tour des législatives 2024 à Saint-Magne-de-Castillon a connu un pourcentage d'abstention de 33,38%, plus bas que celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 45,24% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Magne-de-Castillon (33) avaient effectivement boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 44,66% pour le scrutin européen de 2019. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - Le chiffre phare de ces législatives 2024 à Saint-Magne-de-Castillon demeure la participation À Saint-Magne-de-Castillon, l'un des critères cruciaux de ce scrutin législatif 2024 est immanquablement le niveau d'abstention. Dans la commune, dimanche, 33,38% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,79% au premier tour. Au second tour, 53,45% des électeurs ne se sont pas déplacés. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 501 personnes en âge de voter au sein de la commune, 23,52% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 24,38% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat pourrait entre autres pousser les habitants de Saint-Magne-de-Castillon à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Saint-Magne-de-Castillon : enjeux locaux et perspectives électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Magne-de-Castillon, les citoyens se rassemblent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 2 090 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Avec 193 entreprises, Saint-Magne-de-Castillon se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (19,92%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,49% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 584 €/an, la commune défend une économie équilibrée malgré les obstacles. À Saint-Magne-de-Castillon, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.