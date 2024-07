Résultat des législatives 2024 à Libourne : les premiers chiffres du 2e tour

Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des élections législatives à Libourne ? Dans la ville, dimanche, 32,28% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,93% au premier tour et 53,31% au deuxième tour. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 16 431 personnes en âge de voter dans la ville, 28,65% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 25,36% au premier tour.

17:29 - Libourne : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Libourne se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 24 557 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 553 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 6 214 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 16,78% des résidents sont des enfants, et 9,86% de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Libourne incarne une communauté diversifiée, avec ses 2 503 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2208,51 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,53%, révélant une situation économique instable. En somme, à Libourne, les intérêts locaux se joignent aux défis français.