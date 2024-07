Résultat des législatives 2024 à Saint-Germain-du-Puch (33750) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Germain-du-Puch, que vont choisir les supporters du Front populaire ? L'autre source de doute qui enveloppe ces élections est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire avant le premier tour. L'attelage a glané 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,73% des voix à Saint-Germain-du-Puch. Un score en baisse en comparaison des 26,39% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 17 points grattés en 2 ans par le RN à Saint-Germain-du-Puch Le résultat obtenu par le RN sera le principal enseignement au niveau local pour cette élection législative. La progression du parti, qui se monte déjà à 17 points à Saint-Germain-du-Puch entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Avec une projection rapide, on peut penser que le RN sera vainqueur à Saint-Germain-du-Puch ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La majorité vainqueur aux législatives il y a deux ans à Saint-Germain-du-Puch Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors de ces législatives 2024 sera ainsi très observé. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être des chances de gagner. Avec 24,14% à Saint-Germain-du-Puch, le RN était en revanche devancé par les 34,44% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives il y a deux ans. Saint-Germain-du-Puch optera d'ailleurs encore pour Florent Boudié au second tour, finalement à la première place localement avec 57,80%, devant l'adversaire Rassemblement National à 42,20%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives 2024 à Saint-Germain-du-Puch A en croire les ultimes projections diffusées dès la fin du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti devrait s'arroger moins de 250 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp de gauche devrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes pourraient garder entre 95 et 125 députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques électorales des territoires. Grâce à 41,35% des voix, Sandrine Chadourne (Rassemblement National) a pris la tête à Saint-Germain-du-Puch, dimanche 30 juin dernier lors du premier round de l'élection législative. Florent Boudié (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Pascal Bourgois (Union de la gauche) suivaient en récupérant 33,26% et 23,73% des votants dans la ville. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Sandrine Chadourne accumulant cette fois 43,8%, devant Florent Boudié avec 29,96% et Pascal Bourgois avec 24,29%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Saint-Germain-du-Puch : une participation inédite ? Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 2 327 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Les chiffres montrent un pourcentage d'abstention de 26,12% au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Germain-du-Puch, inférieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, parmi les 1 905 inscrits sur les listes électorales à Saint-Germain-du-Puch, 41,52% étaient en effet restés chez eux. L'abstention était de 45,9% en 2019. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Saint-Germain-du-Puch lors du 2e round des législatives ? À Saint-Germain-du-Puch, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est à n'en pas douter la participation. Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Saint-Germain-du-Puch était de 73,88%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,65% au premier tour et 48,37% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Saint-Germain-du-Puch ? Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, 78,21% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 80,92% au premier tour, c'est-à-dire 1 489 personnes. Le désir de faire valoir ses droits pourrait en effet ramener les électeurs de Saint-Germain-du-Puch vers les urnes.

17:29 - Saint-Germain-du-Puch : quand les données démographiques façonnent les urnes À Saint-Germain-du-Puch, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 17,0% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 7,7% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2398,31 euros par mois souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 954 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,98%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (7,86%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Germain-du-Puch mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,08% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.