Résultat des législatives 2024 à Saint-Émilion (33330) – 2e tour [PUBLIE]

19 points grattés en 2 ans par l'extrême droite à Saint-Émilion

A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du RN lors des élections législatives 2024 sera très analysé. Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont atteint plus de 30% des voix aux législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 19 points ici entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent incertains, mais on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.