Résultat de la législative à Athis-Val de Rouvre : 2e tour en direct

17:24 - La candidature Les Républicains peut-elle l'emporter à Athis-Val de Rouvre ?

D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Grâce à 38,9% des voix, la candidature Les Républicains s'est imposée à Athis-Val de Rouvre le 12 juin dernier pour le premier tour des élections législatives. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National récupèrent respectivement 20,63% et 17,21% des suffrages.