19:27 - Sur quel candidat vont converger les voix de gauche à Athis-Val de Rouvre ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera un des paramètres de ces élections législatives 2022, à Athis-Val de Rouvre comme dans toute la France. Le candidat de gauche avait enregistré 15,97% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,93% et 1,7% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 22,6% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

16:30 - Que peuvent signifier les sondages des législatives 2022 pour Athis-Val de Rouvre ? Les mouvements nationaux des derniers jours auront probablement une résonnance à Athis-Val de Rouvre dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité LREM-Ensemble est tombée à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Or Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à la dernière présidentielle à Athis-Val de Rouvre avec 30,56% des votes, au 1er round. Marine Le Pen terminait deuxième à 25,39%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,97% et Valérie Pécresse à 5,4%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Athis-Val de Rouvre La participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Athis-Val de Rouvre. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,91% dans la commune. Le taux de participation était de 77,95% au premier tour, ce qui représentait 2 598 personnes. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine et son impact sur les prix du gaz et du pétrole pourraient entre autres détourner l'attention des électeurs d'Athis-Val de Rouvre de leur devoir civique.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Athis-Val de Rouvre ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? En 2017, lors des législatives, parmi les 3 397 personnes en âge de voter à Athis-Val de Rouvre, 51,52% étaient restées chez elles au premier tour. Le taux d'abstention était de 45,1% pour le deuxième tour. Avec une participation qui baisse continuellement lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.