En direct

20:00 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Augny ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 13,19% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote d'Augny le 10 avril dernier. Les reports des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à considérer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,12% et 2,17% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 7,29% du côté des électeurs de gauche (et donc 20,48% en comptant les suffrages de Mélenchon).

16:30 - À Augny, des sondages aussi pertinents ? Au précédent scrutin, à Augny, Emmanuel Macron glanait meilleure place de la présidentielle avec 30,56% des voix, devant Marine Le Pen à 28,04%, puis Jean-Luc Mélenchon à 13,19% et Éric Zemmour, quatrième avec 8,16%. Un résultat à interpréter selon ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron à la meilleure place à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures modifieront peut-être ce décor lors des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des particularités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%.

14:30 - La participation demeure l'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Augny La participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Augny. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 19,41% des électeurs inscrits dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 19,22% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les préoccupations engendrées par la situation géopolitique actuelle, pourraient entre autres tempérer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs d'Augny.

11:30 - À Augny quel était le pourcentage de la participation à Augny en 2017 ? Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Comment ont voté habituellement les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? A l'occasion des précédentes élections législatives, 45,46% des inscrits sur les listes électorales d'Augny avaient participé au vote au premier tour. Le taux de participation était de 39,3% au second tour.