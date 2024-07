Résultat des législatives 2024 à Corny-sur-Moselle (57680) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les votes du Front populaire très suivis Une autre source de doute qui entoure ces élections est celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire avant le premier tour. L'attelage a réuni plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 20,65% des votes à Corny-sur-Moselle. Un score plus important par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (4 points de plus).

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a grapillé 19 points à Corny-sur-Moselle Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 19 points sur place entre 2022 et 2024. Il est donc possible que le RN arrive vainqueur à Corny-sur-Moselle ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives positives pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le nombre de bulletins glanés par le RN sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de cette élection du Parlement 2024 localement. A l'inverse de l'élection de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une possibilité nette de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives à Corny-sur-Moselle, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 23,64% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 28,94% pour Ludovic Mendes (LREM) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 60,37%. Ludovic Mendes s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Quel résultat pour le RN ce soir à Corny-sur-Moselle ? Marie-Claude Voincon (Rassemblement National) a obtenu 42,73% des suffrages à Corny-sur-Moselle dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du premier round des législatives. Ludovic Mendes (Ensemble pour la République) et Victorien Nicolas (Nouveau Front populaire) suivaient en récupérant respectivement 32,25% et 20,65% des électeurs dans la ville. Marie-Claude Voincon était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Moselle dans son ensemble, avec cette fois 37,48%, devant Ludovic Mendes avec 30,22% et Victorien Nicolas avec 26,61%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Corny-sur-Moselle ? Au fil des dernières années, les 2 195 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Le 1er tour des élections législatives 2024 à Corny-sur-Moselle a connu une participation de 70,35%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 52,62% des inscrits sur les listes électorales de Corny-sur-Moselle avaient effectivement participé au vote. Le taux de participation était de 48,81% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à 12 heures et 45% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle baisser à l'occasion du second tour des législatives 2024 à Corny-sur-Moselle ? Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives à Corny-sur-Moselle ? Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Corny-sur-Moselle s'élevait à 29,65%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 56,61% au premier tour et 58,13% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Corny-sur-Moselle ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 24,51% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 23,66% au deuxième tour. Le désir de changement des habitants pourrait potentiellement impacter la participation à Corny-sur-Moselle.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Corny-sur-Moselle Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Corny-sur-Moselle, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 983 logements pour 2 156 habitants, la densité de la commune est de 272 habitants par km². Ses 133 entreprises attestent une économie favorable. Dans la localité, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,32% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,8% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,18%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 38 234 €/an. Corny-sur-Moselle incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.