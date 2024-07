Résultat des législatives 2024 à Verny (57420) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Quels pourraient être les reports des voix pour la gauche à Verny ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? Le bloc a réuni un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 28,84% des voix à Verny. Un score qui a vivement progressé de 12 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 46,44% à l'époque.

20:58 - 16 points grattés en 2 ans par le RN à Verny Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces législatives localement, comme au niveau national. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN dans la localité entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On peut donc imaginer que le RN soit vainqueur à Verny ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? A l'échelle locale, le résultat du RN lors de ces législatives sera en conséquence très scruté. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Verny, dans ce scénario très différent de 2022 ? Les législatives avaient aussi donné un joli départ pour le Rassemblement national à l'époque à Verny. C'est en effet Olivier Bauchat qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 28,41% dans la commune. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Ludovic Mendes (La République en Marche) chez les électeurs avec 53,56%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,44%.

20:05 - Quel verdict à Verny pour le Rassemblement national ce dimanche ? A en croire les projections en nombre de sièges communiquées d'après les résultats du premier tour, le parti de Jordan Bardella serait susceptible de gagner pas loin de 250 sièges à l'issue des législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient garder une centaine de députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. A l'occasion du premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Verny ont plébiscité Marie-Claude Voincon (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 44,27% des suffrages. Victorien Nicolas (Union de la gauche) et Ludovic Mendes (Ensemble pour la République) suivaient en obtenant 28,84% et 23,27% des électeurs à l'échelle de la métropole. Marie-Claude Voincon était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Moselle dans son ensemble, avec cette fois 37,48%, devant Ludovic Mendes avec 30,22% et Victorien Nicolas avec 26,61%.

19:21 - À Verny, la participation du premier tour éclipse celle du scrutin européen L'observation des résultats des consultations politiques précédentes permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité. En comparaison avec les européennes du 9 juin, la participation au premier tour des élections législatives 2024 à Verny a augmenté de 18 points, culminant à 73,06%. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, 55,26% des personnes aptes à participer à une élection à Verny avaient en effet pris part au scrutin. La participation était de 55,11% en 2019. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2024 à Verny À Verny, l'abstention est sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin législatif. Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Verny s'élevait à 73,06%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 1 633 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 78,63% étaient allés voter. La participation était de 79,31% au second tour, c'est-à-dire 1 296 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 représentait 45,44% au premier tour et 44,65% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Verny ? Les enjeux de ce scrutin historique seraient notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Verny (57420).

17:29 - Verny et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Dans les rues de Verny, les élections sont en cours. Avec ses 2 005 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. Ses 123 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 18,63% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 6,36% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 26,54% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, 48,48% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 692,13 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Verny, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.