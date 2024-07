Résultat des législatives 2024 à Marly : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés des élections législatives 2024 est indéniablement la participation. Le taux de participation à Marly s'élevait à 69,25% pour le premier tour des législatives 2024. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 8 491 personnes en âge de voter au sein de la ville, 73,68% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 75,15% au deuxième tour, c'est-à-dire 6 379 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,21% au premier tour et 47,1% au second tour.

17:29 - Marly et législatives : démographie, économie et choix électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Marly apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 9 971 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 845 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 12,77% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 12,36% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Les 279 résidents étrangers, représentant 2,80% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 41 380 euros par an, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Marly écrit une nouvelle page de l'histoire française.