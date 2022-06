Résultat des législatives à Aulnay-sous-Bois - Election 2022 (93600) [PUBLIE]

12/06/22 22:58

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Aulnay-sous-Bois. Au sein de la 10ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, les 44549 habitants d'Aulnay-sous-Bois ont choisi la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. La participation s'établit à 36% des citoyens inscrits sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 10ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, ce qui représente 16 147 votants. Nadège Abomangoli a rassemblé 39% des voix à l'échelle de l'agglomération. Alain Ramadier (Les Républicains) recueille 22% des voix. Enfin, Pauline Chateau (Rassemblement National) récupère 11% des voix. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote d'Aulnay-sous-Bois. Les citoyens de 2 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. En 2017, pendant les législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 36,43% au premier tour des électeurs d'Aulnay-sous-Bois, contre un taux de participation de 32,29% pour le second round. Plus de la moitié des votants ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012.

Lors de la présidentielle, à Aulnay-sous-Bois, Jean-Luc Mélenchon avait pu grimper à la première position de l'élection présidentielle avec 50,67% des voix, devant Emmanuel Macron à 19,21%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen avec 12,79% et Éric Zemmour, quatrième avec 5,07%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron en pôle position à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront sans doute infléchir ces équilibres lors des législatives dans la commune ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombé très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour le dimanche 10 avril si la présidentielle s'était bornée à Aulnay-sous-Bois, l'Insoumis ayant atteint 50,67% des suffrages dans la ville. On peut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,38% et 0,78% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc se fixer un total théorique de 53,83% à Aulnay-sous-Bois pour ce premier tour.

Lors de la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 50,67% des votes au premier tour à Aulnay-sous-Bois. L'ancien 3e homme de l'élection présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 19,21% et 12,79% des votes. Le score national de Jean-Luc Mélenchon avait toutefois imposé aux habitants d'Aulnay-sous-Bois de se trouver un nouveau favori pour le second tour. Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour en réunissant 71,37% des votes face à Marine Le Pen (28,63%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette commune élira-t-elle un représentant de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales vivant à Aulnay-sous-Bois ( Seine-Saint-Denis ) seront incités à participer aux législatives comme tous les Français.