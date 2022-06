En direct

19:53 - Quel résultat à Aumetz pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche ? Avec un score de 26,26% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était limitée à Aumetz. On peut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,69% et 0,87% au 1er tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 3,56% à gauche de l'échiquier, score de Mélenchon exclu.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Aumetz ? Les indications nationales des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Aumetz au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. La majorité présidentielle a vu son score reculer très près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Or à Aumetz, Marine Le Pen grimpait à la première position de la dernière élection avec 32,93% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 26,26%, puis, avec 19,76%, Emmanuel Macron et enfin, à 6,85%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un score de 27,85% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et le leader de LFI à 21,95%.

14:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats des législatives à Aumetz L'abstention sera sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin législatif à Aumetz. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des foyers français pourrait potentiellement détourner les électeurs d'Aumetz des isoloirs. Au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 35,44% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 34,17% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Aumetz à l'occasion des élections législatives ? Au fil des dernières années, les 2 357 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, 67,77% des personnes en capacité de voter à Aumetz avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 64,2% pour le second tour. Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.