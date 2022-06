Résultat de la législative à Autun : en direct

12/06/22 17:15

Le niveau de participation constituera un facteur décisif de ces législatives 2022 à Autun. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 30,4% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 29,94% au premier tour. L'inflation qui grève le budget des familles est par exemple susceptible d'inciter les citoyens d'Autun (71400) à se désintéresser du scrutin.

Les inscrits sur les listes électorales d'Autun ( Saône-et-Loire ) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il se fier à cette ville pour acquérir une majorité des députés de l'Assemblée ? A l'occasion de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 29,3% des votes au premier tour à Autun. L'actuel locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,3% et 16,9% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs d'Autun avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 55,7% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 44,3% des suffrages.