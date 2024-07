Résultat des législatives 2024 au Creusot : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique du Creusot

Au cœur de la campagne électorale législative, Le Creusot se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 20 731 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 064 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (33,49%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le Creusot incarne une communauté diversifiée, avec ses 2 051 résidents étrangers, soit 9,74% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2190,59 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 17,12%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Le Creusot manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en transition.