Résultat des législatives 2024 à Épinac (71360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Épinac, quel candidat vont plebisciter les supporters de gauche ? La Nupes ayant explosé en vol, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Plus encore que dimanche dernier, ce transfert va immanquablement influencer ce 2e tour. Une première réponse : l'attelage a glané plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Épinac, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 11,59% des votes dans la localité. Une performance à comparer néanmoins avec les 15,97% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - L'époustouflante évolution de l'extrême droite à Épinac Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera très scruté. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 22 points à Épinac entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. En tenant compte des reports de voix, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Épinac ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives positives pour le Rassemblement national la dernière fois Le nombre d'électeurs glanés par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un enjeu localement pour le second tour de ces législatives 2024. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le parti frontiste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Épinac ? Les élections législatives avaient déjà abouti à un beau départ pour le RN à l'époque à Épinac. C'est en effet Sandrine Baroin qui se plaçait en tête au premier tour avec 33,89% dans la commune. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 58,54%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,46%.

20:05 - Quel verdict à Épinac pour le Rassemblement national aux législatives ? Selon les dernières projections communiquées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait susceptible de rafler moins de 250 sièges à l'issue des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats centristes pourraient garder une centaine de sièges. Il faut bien évidemment tenir compte des habitudes locales. Le dimanche 30 juin dernier, les électeurs d'Épinac ont placé en tête Aurélien Dutremble (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 55,4% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Rémy Rebeyrotte (Majorité présidentielle) et Richard Beninger (Union de la gauche) avec 21,41% et 11,59% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Aurélien Dutremble accumulant cette fois 42,67%, devant Rémy Rebeyrotte avec 25,1% et Richard Beninger avec 19,14%.

19:21 - Le défi de la participation scruté avec attention à Épinac Comment votent d'habitude les habitants de cette commune ? Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Épinac était de 37,2%, en dessous de 13 points de celui des dernières européennes. Pendant le dernier scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait en effet à 50,56% dans la commune d'Épinac. Le taux d'abstention était de 51,47% pour le scrutin européen de 2019. Pour information, au niveau de la France, le taux d'abstention aux européennes 2024 représentait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Épinac lors de la 2e étape des législatives ? À Épinac, l'une des clés des législatives est incontestablement l'étendue de la participation. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 37,2%. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 27,77% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 28,84% au premier tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,31% au premier tour. Au second tour, 59,13% des citoyens ne se sont pas déplacés. La perte de pouvoir d'achat serait par exemple en mesure de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs d'Épinac (71360).

17:29 - Comment la composition démographique d'Épinac façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire d'Épinac, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 421 logements pour 2 150 habitants, la densité de la ville est de 86 habitants/km². Avec 150 entreprises, Épinac est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (60,8%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 41,12% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 51,26% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1453,30 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Épinac démontre l'intérêt des habitants pour les idées de la France.