Résultat des législatives 2024 à Saint-Sernin-du-Bois (71200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Sernin-du-Bois, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? Une autre question qui accompagne ces élections est celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire avant le premier tour. L'attelage a obtenu un peu plus de 28% des bulletins à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 6,33% des suffrages à Saint-Sernin-du-Bois. Une poussée à compléter néanmoins avec les 27,45% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Une progression impressionnante de l'extrême droite à Saint-Sernin-du-Bois en 2 ans Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 18 points à Saint-Sernin-du-Bois entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus en 2024 qu'en 2022. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut imaginer que le RN soit vainqueur à Saint-Sernin-du-Bois ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat des macronistes synonyme de sauvetage ce dimanche Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera en conséquence regardé selon le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. A l'inverse de la législative de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une chance de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Le RN avait en revanche été distancé au premier tour des législatives à l'époque à Saint-Sernin-du-Bois, comptant 26,46%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 31,15% des voix. Le second tour restera sur cette partition, les bureaux de vote laissant encore le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle remporter le scrutin, avec 55,25%, devant son adversaire Rassemblement National à 44,75%.

20:05 - Déjà 44,44% pour le RN à Saint-Sernin-du-Bois aux élections législatives Grâce à 44,44% des bulletins de vote, Aurélien Dutremble (Rassemblement National) a pris la pôle position à Saint-Sernin-du-Bois, dimanche 30 juin lors du premier tour de l'élection législative. En deuxième position, Rémy Rebeyrotte (Ensemble !) recevait 22,64%. A la 3e place, Richard Beninger (Union de la gauche) captait 6,33% des votants. Aurélien Dutremble était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 42,67%, devant Rémy Rebeyrotte avec 25,1% et Richard Beninger avec 19,14%.

19:21 - Législatives 2024 à Saint-Sernin-du-Bois : un taux de participation inattendu ? Comment votent généralement les habitants de cette ville ? À Saint-Sernin-du-Bois, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 31,33%, plus bas de 14 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 45,19% des électeurs de Saint-Sernin-du-Bois avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 49,93% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - Le score de l'abstention lors du 2e tour des législatives 2024, un élément clé à Saint-Sernin-du-Bois ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors du 2e tour des élections législatives à Saint-Sernin-du-Bois ? Les résidents de Saint-Sernin-du-Bois ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 68,67%. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,07% au premier tour. Au deuxième tour, 44,2% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Sernin-du-Bois aujourd'hui ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 76,68% des votants de la commune. La participation était de 76,19% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 139 personnes. Les habitants des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives à Saint-Sernin-du-Bois ?

17:29 - Saint-Sernin-du-Bois : enjeux locaux et perspectives électorales La structure démographique et socio-économique de Saint-Sernin-du-Bois façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des législatives. Dans la localité, 15,73% des résidents sont des enfants, et 32,55% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (20,04%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 736 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,80%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,66%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Sernin-du-Bois mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,84% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.