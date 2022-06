Résultat de la législative à Auzouer-en-Touraine : 2e tour en direct

La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait espérer glaner 26,37% à Auzouer-en-Touraine avant ces légilsatives. Soit l'addition des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat des législatives au premier tour dans la ville. Sa tête d'affiche a cumulé 24,7% des suffrages le 12 juin dernier dans la zone. La Nupes avait ainsi terminé sur le podium.

15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Rassemblement National à Auzouer-en-Touraine ?

Avec 29,14% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Auzouer-en-Touraine dimanche 12 juin lors du premier round des législatives. En seconde place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 26,63% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 24,7% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.