22:58 - Que vont trancher les supporters du Front populaire à Pocé-sur-Cisse ? Le Front populaire qui a émergé pour ces élections a marqué le bilan du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau un facteur de gauche dans ce second tour ce dimanche. Le décompte de voix apparaît comme conséquent : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Pocé-sur-Cisse, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 23,51% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres à Pocé-sur-Cisse lors des législatives 2022 Le nombre de votes en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour cette élection législative. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi annoncer une nouvelle progression à Pocé-sur-Cisse ce dimanche 7 juillet ? La projection est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 13 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024 au premier tour.

20:29 - Le résultat d'Ensemble de nouveau déterminant ce dimanche La fraction d'électeurs de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un point d'observation clé à l'échelle locale pour le second tour de cette élection du Parlement français 2024. Défait en 2022 dans la commune, le Rassemblement national pourrait cette année triompher à la fin de l'élection localement. Le RN avait en revanche été distancé au premier tour des législatives à l'époque à Pocé-sur-Cisse, comptant 24,56%des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 31,30% des voix. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle (52,64% contre 47,36% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). Daniel Labaronne remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Corine Fougeron (Rassemblement National) déjà en avance avec 37,39% à Pocé-sur-Cisse aux législatives Corine Fougeron (Rassemblement National) a rassemblé 37,39% des votes à Pocé-sur-Cisse dimanche 30 juin, lors du 1er round des législatives. Un premier résultat qui lui a permis de précéder Daniel Labaronne (Ensemble !) et Christelle Gobert (Front populaire) avec 29,47% et 23,51% des votants. Corine Fougeron était aussi en tête dans la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 35,08%, devant Daniel Labaronne avec 32,58% et Christelle Gobert avec 23,33%.

19:21 - Pocé-sur-Cisse : un autre point de vue sur l'abstention aux dernières élections L'étude des élections précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Le 30 juin dernier, la participation au 1er round des législatives 2024 à Pocé-sur-Cisse a atteint 68,64%, dépassant de 17 points celle des dernières européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, 51,65% des inscrits sur les listes électorales de Pocé-sur-Cisse s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 51,73% lors des européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle atteignait 26% à 12 h et 59% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - Le score de l'abstention au 2e tour des législatives, un élément clé à Pocé-sur-Cisse ? L'un des critères forts des élections législatives 2024 est à n'en pas douter le taux d'abstention. Dans la ville, dimanche, 31,36% des électeurs ne sont pas allés voter au 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,2% au premier tour. Au deuxième tour, 53,18% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Pocé-sur-Cisse ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 277 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 23,49% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 24,59% au second tour. La question des retraites et l'insécurité sont par exemple en mesure de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Pocé-sur-Cisse (37530).

17:29 - Pocé-sur-Cisse : législatives et dynamiques démographiques La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Pocé-sur-Cisse façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 30% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 11,66%. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (67,81%) met en avant le poids des questions liées au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (78,97%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 635 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,67%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,7%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Pocé-sur-Cisse mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,98% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.