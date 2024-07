17:29 - Montlouis-sur-Loire : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Montlouis-sur-Loire regorge de diversité et d'activités. Avec ses 11 048 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 699 entreprises démontrent une économie favorable. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (12,56%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Avec 245 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 3,77%, Montlouis-sur-Loire se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2462,69 euros par mois, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. En résumé, Montlouis-sur-Loire incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.