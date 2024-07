Résultat des législatives 2024 à Amboise : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Amboise

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Amboise émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 12 938 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 885 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 3 473 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (69,04%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Avec 575 résidents étrangers, Amboise se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 526 € par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 16,23%, annonçant une situation économique fragile. À Amboise, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.