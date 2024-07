Résultat des législatives 2024 à Reugny (37380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La gauche a-t-elle ses chances aussi à Reugny pour ces élections législatives 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, le bloc a rassemblé plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 29,37% des suffrages à Reugny. Une percée à affiner néanmoins avec les 32,05% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,22% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,18% pour Yannick Jadot, 1,67% pour Fabien Roussel et 1,96% pour Anne Hidalgo). On saura ce soir si la gauche a réussi à faire mieux ou non que son résultat de 2022 lors du second tour, soit 49,08% à l'époque.

20:58 - L'extrême droite a vigoureusement avancé à Reugny en 2 ans La part des électeurs de la formation politique de Jordan Bardella ce soir va être le déterminant localement pour cette élection 2024. Alors que sur la France entière, les scores du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 33% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement a en effet déjà gagné 16 points ici entre 2022 et 2024. Un niveau de plus sera certainement effacé ce dimanche soir.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage ce soir La part des électeurs en faveur du RN sera ainsi une des clés pour le second tour de cette élection du Parlement 2024 au niveau local. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a des chances de s'imposer. Les législatives de l'époque à Reugny ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au RN, qui obtiendra 17,13% dans la commune, alors que les candidats Nupes réuniront 32,05% des voix. Au second tour cette fois, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! Avec 50,92% contre 49,08% pour les perdants. Mais c'est Daniel Labaronne (Ensemble !) qui l'emportait cette fois, avec 50,92%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,08%.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Corine Fougeron (Rassemblement National) a engrangé 33,99% des suffrages à Reugny le 30 juin 2024, au soir du 1er tour des législatives. Christelle Gobert (Union de la gauche) et Daniel Labaronne (Majorité présidentielle) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 29,37% et 27,39% des électeurs. C'est aussi Corine Fougeron qui arrivait sur la première marche dans la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 35,08%, devant Daniel Labaronne avec 32,58% et Christelle Gobert avec 23,33%.

19:21 - Le défi de la participation étudié avec attention à Reugny Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Les données montrent un pourcentage d'abstention de 27,18% au 1er round des élections législatives 2024 à Reugny, inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 41,27% des inscrits sur les listes électorales de Reugny avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 47,11% pour le scrutin de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 20% à 12 h et 45% à 17 h.

18:35 - À Reugny, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Reugny ? Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 a atteint 27,18%. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,67% au premier tour et 50,04% au second tour. Lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 20,45% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 18,6% au premier tour. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Reugny ?

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Reugny : ce qu'il faut retenir Devant le bureau de vote de Reugny, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 760 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 94 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (82,78%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 29,28% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 38,7% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 416,66 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. En somme, à Reugny, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.