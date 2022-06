Résultat de la législative à Avrillé : en direct

12/06/22 17:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Avrillé sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Avrillé ? Le président-candidat avait obtenu 39,4% des voix à Avrillé, à la dernière élection suprême contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen avait cumulé 12,94% des suffrages contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,41% (contre 21,95%). Les dynamiques nationales des derniers jours viendront sans doute infléchir ce tableau lors des législatives dans la commune ce dimanche. Pour rappel la majorité présidentielle a baissé à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. 14:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats aux législatives à Avrillé À Avrillé, l'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues des législatives. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 11 085 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 20,31% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 20,31% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des foyers français serait notamment en mesure de dépouiller les isoloirs de leurs électeurs à Avrillé (49240). 11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages de participation à Avrillé ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Au moment des législatives de 2017, 49,14% des personnes aptes à voter à Avrillé avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 39,27% au deuxième tour. Les législatives mobilisant toujours moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Avrillé ? 8 candidats sont en course dans la circonscription d'Avrillé ce 12 juin, pour le 1er round des législatives 2022. Un niveau de candidatures un peu en dessous de celui du reste du pays. Les 11085 électeurs de la cité auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 13 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de ce 1er tour de piste.

Résultat des élections législatives 2022 à Avrillé

Les élections législatives 2022 auront lieu à Avrillé comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 7ème circonscription du Maine-et-Loire

Tête de liste Liste Régis Crespin Droite souverainiste Abderrazak Guerbaa Ecologistes Philippe Bolo Ensemble ! (Majorité présidentielle) Guillaume Jouanneau Nouvelle union populaire écologique et sociale Aurore Lahondès Rassemblement National Stéphane Trottier Divers droite Céline L'Huillier Divers extrême gauche Barbara Mazières Reconquête !

Législatives 2022 à Avrillé : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Avrillé à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022. Le président français sera-t-il à même de remporter une majorité des députés de l'hémicycle au vu des voix qu'il a rassemblées dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 39,4% des voix au premier tour à Avrillé. Celui qui était candidat à un second mandat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 19,4% et 12,9% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés d'Avrillé avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 76,4% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 23,6% des voix.