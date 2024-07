Résultat des législatives 2024 à Ombrée d'Anjou : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter la participation. La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Ombrée d'Anjou s'élevait à 67,72%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,17% au premier tour et 44,93% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,86% dans la commune. Le taux de participation était de 76,00% au second tour, ce qui représentait 4 738 personnes. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des Français serait de nature à avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs d'Ombrée d'Anjou (49420).

17:29 - Démographie et politique à Ombrée d'Anjou, un lien étroit

Comment la population d'Ombrée d'Anjou peut-elle impacter le résultat des législatives ? La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 28,35% de 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 1938,93 €/mois peut être l'expression de disparités socio-économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (11,49%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,16%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Ombrée d'Anjou mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 37,68% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.