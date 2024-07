Résultat des législatives 2024 à Saint-Clément-de-la-Place (49370) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Clément-de-la-Place, qui va récupérer les électeurs du Front populaire ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? La réponse à cette question devrait être une des grandes orientations de ce second tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a réuni un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce premier pointage semble élevé. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Clément-de-la-Place, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 28,48% des votes dans la localité. Une poussée à comparer néanmoins avec les 32,38% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,98% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,75% pour Yannick Jadot, 1,98% pour Fabien Roussel et 2,45% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Quel score pour le Rassemblement à Saint-Clément-de-la-Place lors des législatives ? L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi anticiper une nouvelle progression à Saint-Clément-de-la-Place ce dimanche 7 juillet ? La projection est acrobatique, mais logique compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 12 points ici, en deux ans seulement, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Un second tour qui avait souri au clan macroniste il y a deux ans Reste à ce stade à déterminer si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera comparable ou non à celle de 2022. A l'époque dans la commune de Saint-Clément-de-la-Place, lors des élections législatives, le score était également de 36,15% pour Philippe Bolo , Saint-Clément-de-la-Place votant déjà pour la 7ème circonscription du Maine-et-Loire. Saint-Clément-de-la-Place optera d'ailleurs encore pour Philippe Bolo au second tour, finalement en tête localement avec 53,97%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,03%.

20:05 - Les premiers résultats des législatives peuvent-ils avoir un sens pour le 2e tour à Saint-Clément-de-la-Place ? Selon les études communiquées entre les deux tours, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti pourrait rafler entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. Le camp de gauche pourrait rafler près de 200 sièges. Les candidats centristes sécuriseraient une centaine de députés. Il faut néanmoins tenir compte des spécificités des territoires. Grâce à 33,03% des suffrages, Philippe Bolo (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la tête à Saint-Clément-de-la-Place, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du 1er round de l'élection législative. Clémence Lascaud (Rassemblement National) et Guillaume Jouanneau (Front populaire) suivaient avec respectivement 29,47% et 28,48% des électeurs à l'échelle de la métropole. Philippe Bolo était aussi en tête dans la 7ème circonscription du Maine-et-Loire dans son ensemble, avec cette fois 33,86%, devant Guillaume Jouanneau avec 29,07% et Clémence Lascaud avec 27,38%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux d'abstention à Saint-Clément-de-la-Place ? Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des élections antérieures ? En comparaison avec les élections européennes de ce printemps, la participation au premier tour des législatives 2024 à Saint-Clément-de-la-Place s'est renforcée de 20 points, s'élevant à 75,05%. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, le pourcentage de participation représentait effectivement 55,82% des votants de Saint-Clément-de-la-Place (49), contre une participation de 56,46% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - À Saint-Clément-de-la-Place, quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2024 ? Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors du 2e tour des législatives à Saint-Clément-de-la-Place ? Le pourcentage de participation à Saint-Clément-de-la-Place était de 75,05% pour le premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 représentait 49,72% au premier tour et 49,91% au second tour. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 82,24% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 81,76% au premier tour, c'est-à-dire 1 291 personnes.

17:29 - Comprendre l'électorat de Saint-Clément-de-la-Place : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Saint-Clément-de-la-Place, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 40% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,7%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (74,33%) souligne l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (90,25%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 795 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,53%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,58%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Clément-de-la-Place mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,03% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.