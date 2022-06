Résultat des législatives à Bagnères-de-Bigorre - Election 2022 (65200) [PUBLIE]

14/06/22 16:01

Résultat des législatives 2022 à Bagnères-de-Bigorre

Le résultat des élections législatives 2022 à Bagnères-de-Bigorre est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Hautes-Pyrénées

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bagnères-de-Bigorre Sylvie Ferrer (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,69% 32,50% Jean-Bernard Sempastous (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,59% 27,56% Maryse Beyrié Divers gauche 19,93% 13,65% Marie-Christine Sorin Rassemblement National 15,82% 9,90% Romain Giral Les Républicains 4,98% 8,10% Pierre Claret Divers 3,78% 2,32% Catherine Bonnecarrere Reconquête ! 3,60% 2,48% Ophélie Guénichot Ecologistes 2,24% 2,29% Maria Saez Divers extrême gauche 0,73% 0,52% Alexis Villanueva Ecologistes 0,63% 0,69% Participation au scrutin Circonscription Bagnères-de-Bigorre Taux de participation 54,30% 53,03% Taux d'abstention 45,70% 46,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54% 0,90% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,90% Nombre de votants 47 792 3 118

Le résultat de l' élection législative 2022 à Bagnères-de-Bigorre est tombé. Dans la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées, les 5880 citoyens de Bagnères-de-Bigorre ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au sein de l'agglomération, Sylvie Ferrer a raflé 33% des suffrages. Jean-Bernard Sempastous (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 28% des votes. De son côté, Maryse Beyrié (Divers gauche) décroche 14% des voix. Ces chiffres ne représentent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription, 287 autres communes contribuant aussi au résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées. La participation s'élève à 53% des habitants autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription électorale (soit 3 118 votants).

Législatives 2022 à Bagnères-de-Bigorre : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un candidat de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Durant l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 28,34% des votes au premier tour à Bagnères-de-Bigorre, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le président de la République et la présidente du Rassemblement National avaient obtenu 26,65% et 15,96% des votes. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 63,52% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 36,48% des voix.