Résultat de la législative à Bagneux : en direct

En direct

17:06 - Les sondages d'intentions de vote, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Bagneux ? Les indications nationales des dernières semaines se répercuteront probablement sur les législatives à Bagneux au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Or le président sortant avait obtenu 22,8% des voix à Bagneux, à la dernière élection à l'Elysée contre un peu moins de 28% dans toute la France. Marine Le Pen accumulait 9,84% des suffrages contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 47,06% (contre 22%).

14:30 - La participation reste le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Bagneux Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Bagneux, qu'en sera-t-il de la participation ? La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des familles sont capables d'éloigner les électeurs de Bagneux des isoloirs. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, 63,39% des personnes aptes à participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 70,7% au premier tour, soit 16 059 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Quel était le score de la participation à Bagneux en 2017 ? Comment votent généralement les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 58,64% des électeurs de Bagneux avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 56,7% pour le second tour. Les législatives mobilisent généralement moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il cette année ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012.