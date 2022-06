Résultat de la législative à Baie-Mahault : en direct

12/06/22 17:10

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Baie-Mahault sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:10 - Les études sondagières, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Baie-Mahault ? Les tendances nationales des dernières heures auront probablement une résonnance à Baie-Mahault dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. La majorité présidentielle a vu son résultat chuter à un trait de la Nupes dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or à l'issue de la dernière présidentielle, à Baie-Mahault, Jean-Luc Mélenchon accostait en tête avec 55,13% des voix, devant Marine Le Pen à 14,88%. Suivaient Emmanuel Macron à 14,79% et Valérie Pécresse à 3,84%. 14:30 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Baie-Mahault Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Baie-Mahault, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur l'économie mondiale sont notamment capables de pousser les habitants de Baie-Mahault (97122) à se désintéresser du scrutin. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 22 594 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 50,75% avaient participé à l'élection, contre une participation de 49,09% au premier tour, ce qui représentait 11 092 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Baie-Mahault en 2017 ? Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers scrutins. En 2017, au moment des législatives, sur les 21 959 personnes en âge de voter à Baie-Mahault, 74,8% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 78,8% au round deux. Plus de la moitié des votants n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Baie-Mahault pour ces législatives 2022 La ville de Baie-Mahault n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter la décision des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour participer au scrutin. 20 candidats se présentent pour cette élection législative à Baie-Mahault soit un peu plus en moyenne que dans le reste du pays. Les résultats seront connus à compter de 20 heures dans cet espace.

Résultat des élections législatives 2022 à Baie-Mahault

Les élections législatives 2022 auront lieu à Baie-Mahault comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Guadeloupe

Tête de liste Liste Christian-Georges Henry-Leo Divers Hubert Quiaba Ecologistes Ferdy Louisy Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sidjie Esdras Divers extrême gauche Raphaël Lapin Divers gauche Rody Tolassy Rassemblement National Fauvert Savan Divers Marie-Laure Aigle Divers gauche Béatrice Gama Union des Démocrates et des Indépendants Félix Alain Flemin Divers extrême gauche Delphine Pierquin Les Républicains José Toribio Divers gauche Grégory Cabrion Divers Sylvie Chammougon Anno Divers gauche Fabrice Luce Divers centre Max Mathiasin Divers gauche Prévert Mayengo Reconquête ! René-Claude Argis Divers Gilbert Edinval Divers Paul, Eric Confiac Divers gauche

Législatives 2022 à Baie-Mahault : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 55,13% des suffrages au premier tour à Baie-Mahault, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et l'ex-banquier de chez Rothschild avaient obtenu 14,88% et 14,79% des voix. Avec la disqualification de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen avait remporté le second tour en rassemblant 64,60% des votes face à Emmanuel Macron (35,40%). La nouvelle coalition de partis de gauche obtiendra-t-elle la confiance des citoyens de cette ville à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel sera la conclusion des législatives 2022 à Baie-Mahault (971) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains.