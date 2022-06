Résultat de la législative à Bannalec : en direct

Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point vendredi soir, avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Ces mouvements des ultimes semaines se répercuteront probablement sur le résultat des législatives à Bannalec ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or l'élection présidentielle d'avril, à Bannalec cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 25,79% des suffrages. A la suite, arrivait Marine Le Pen à 23,61%, puis Jean-Luc Mélenchon à 22,59% et Éric Zemmour à 5,79%.

14:30 - À Bannalec, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ?

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Bannalec, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,57% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 22,7% au premier tour. Le conflit russo-ukrainien et son impact sur les prix du gaz et de l'essence sont notamment susceptibles de détourner l'attention des électeurs de Bannalec (29380) de leur devoir civique.