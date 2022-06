Résultat de la législative à Baraqueville : en direct

12/06/22 11:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Baraqueville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:15 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures à Baraqueville pour ces législatives 11 candidats veulent rejoindre l'Assemblée dans la seule circonscription de Baraqueville ce 12 juin, pour le 1er tour de l'élection législative 2022. Un nombre d'impétrants dans la moyenne des autres circonscriptions. Les 2305 citoyens de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 3 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de ce 1er tour de piste.

Résultat des élections législatives 2022 à Baraqueville

Les élections législatives 2022 auront lieu à Baraqueville comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Aveyron

Tête de liste Liste Samuel Deguara Ensemble ! (Majorité présidentielle) Laurent Alexandre Nouvelle union populaire écologique et sociale André At Les Républicains Florian Barthe Divers droite Bruno Leleu Rassemblement National Dominique Duval Reconquête ! Lucile El Hedri Divers extrême gauche Eric Cantournet Parti radical de gauche Jean-Luc Vidal Droite souverainiste Myriam Cassarini Ecologistes Dominique Clergue Divers gauche

Législatives 2022 à Baraqueville : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Baraqueville ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 31% des voix au premier tour à Baraqueville, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de l'élection présidentielle de 2022 et le fondateur de "La France Insoumise" avaient obtenu 20% et 16% des voix. Le choix des votants de Baraqueville était resté constant au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (63% des voix), abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 37% des suffrages. Les votants de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?