Résultat des législatives à Bazancourt : l'élection 2024 en direct

12:08 - Les législatives sont lancées à Bazancourt : scrutin en cours

Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Il y a trois semaines, pendant les précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 50,61% dans la commune de Bazancourt. La participation était de 52,37% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 44,03% au premier tour et seulement 37,22% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 78,77% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 75,43% au premier tour, c'est-à-dire 1 311 personnes.