Résultat des législatives 2024 à Boult-sur-Suippe (51110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont choisir les supporters du Front populaire à Boult-sur-Suippe ? Avec plus de 28% des bulletins au niveau de la France lors du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche en 2022. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la victoire annoncée du RN ce soir. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 17,86% des voix à Boult-sur-Suippe. Un score à compléter néanmoins avec les 17,16% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national n'a pas progressé à Boult-sur-Suippe Le nombre d'électeurs séduits par la formation RN portée par Jordan Bardella au second tour sera un point d'observation clé pour ces élections législatives au niveau local. Alors qu'on a vu pas loin de 15 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Boult-sur-Suippe semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas avancé dans la localité. Une exception à confirmer.

20:29 - Quel résultat final pour la majorité au second tour à Boult-sur-Suippe ? Le résultat des premier et second tours de 2022 peut aussi sembler un élément à éplucher au moment du rendez-vous électoral de ce 7 juillet. Les élections législatives avaient en revanche donné un très gros score pour le RN à l'époque à Boult-sur-Suippe. C'est en effet Roger Paris qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 30,56% dans la commune. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Xavier Albertini (LREM) chez les électeurs avec 54,05%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,95%.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Boult-sur-Suippe Adrien Mexis (Divers droite) a enregistré 48,8% des voix à Boult-sur-Suippe le 30 juin 2024, au soir du premier tour de la législative. Xavier Albertini (Ensemble !) captait 30,39%. Evelyne Bourgoin (Front populaire) décrochait 17,86% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Adrien Mexis rassemblant cette fois 37,3%, devant Xavier Albertini avec 33,84% et Evelyne Bourgoin avec 27,05%.

19:21 - À Boult-sur-Suippe, la participation du premier tour surpasse celle des élections européennes Au cours des consultations politiques précédentes, les 1 818 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Le 1er tour des élections législatives 2024 à Boult-sur-Suippe a connu un taux d'abstention de 29,32%, plus bas de 15 points que celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, parmi les 1 338 personnes en âge de voter à Boult-sur-Suippe, 44,62% avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 48,26% en 2019. Pour comparer, à l'échelle du pays, l'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2024 à Boult-sur-Suippe ? À Boult-sur-Suippe, l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement l'étendue de l'abstention. Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Boult-sur-Suippe était de 70,68%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,79% au premier tour. Au deuxième tour, 42,26% des votants se sont déplacés. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 79,86% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 82,18% au deuxième tour, soit 1 061 personnes.

17:29 - Comprendre l'électorat de Boult-sur-Suippe : un regard sur la démographie locale Devant le bureau de vote de Boult-sur-Suippe, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 787 habitants répartis dans 715 logements, cette ville présente une densité de 86 habitants par km². Avec 68 entreprises, Boult-sur-Suippe est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 35% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 20,67% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 24,52% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 41,85% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 13,01 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Boult-sur-Suippe manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en évolution.