Résultat de la législative à Beauchastel : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Beauchastel dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 19:24

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Beauchastel sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:24 - Que vont choisir les supporters de gauche à Beauchastel ? Un des paramètres clés de ces législatives, en France comme à Beauchastel, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat de gauche avait enregistré 21,27% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. N'oublions pas non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,93% et 1,64% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 27,84% à Beauchastel pour ce premier tour. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Beauchastel ? Au précédent scrutin, à Beauchastel, Marine Le Pen figurait à meilleure place de l'élection présidentielle avec 27,95% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,27%. Arrivaient ensuite Emmanuel Macron à 19,73% et Éric Zemmour, quatrième à 6,27%. Les indications nationales des derniers jours modifieront sans doute ces équilibres lors des législatives dans la cité dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage). Au même moment, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Beauchastel Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Beauchastel ? Les jeunes générations montrent souvent une indifférence pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'aggraver pour des législatives ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 74,17% des électeurs inscrits dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 76,95% au premier tour, soit 995 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Beauchastel aux législatives 2022 ? Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 61,88% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Beauchastel. L'abstention était de 52,47% pour le deuxième round. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012. 09:30 - Les votants de Beauchastel ont jusqu'à 18 heures pour voter 10 candidats sont en lice dans l'unique circonscription de Beauchastel ce dimanche, pour le premier round des élections législatives 2022. Un niveau de candidats proportionnel à celui des autres circonscriptions (10 candidatures habituellement). Et les 1293 habitants de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans le bureau de vote et se prononcer pour ce 1er round.

Résultat des élections législatives 2022 à Beauchastel

Les élections législatives 2022 auront lieu à Beauchastel comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Ardèche

Tête de liste Liste Severine Gineys Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marie Élisabeth Flach Reconquête ! Erick Le Loher Droite souverainiste Hervé Saulignac Divers gauche Boris Tzaprenko Ecologistes Muriel Vander Donckt Divers extrême gauche Michel Valla Divers droite Céline Porquet Rassemblement National Pascal Chambonnet Divers extrême gauche Clara Madeira Régionaliste

Législatives 2022 à Beauchastel : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 28% des suffrages au premier tour à Beauchastel. La candidate d'extrême droite avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 21% et 20% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Beauchastel gratifiée de 51% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 49% des votes. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Les habitants de Beauchastel (Ardèche) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront invités à participer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.