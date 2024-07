Résultat des législatives 2024 à Rochemaure (07400) – 2e tour [PUBLIE]

La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? La réponse à cette question devrait marquer ce 2e tour. Premier élément de réponse : le bloc a récolté plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à Rochemaure, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 32,92% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un score qui a vivement progressé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (32 points de plus).

20:58 - En deux ans, le Rassemblement national a grapillé 17 points à Rochemaure

L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des suffrages au premier tour des législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 17 points sur place entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.