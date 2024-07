Résultat des législatives 2024 au Teil : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le Teil : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans la commune du Teil, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections législatives. Dans la ville, 19,14% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 25,39% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 160 €/an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Enfin, la présence d'une population immigrée de 11,57% et d'une population étrangère de 8,38% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation au Teil mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,42% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.